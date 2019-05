Kike Acuña: "Tuve la suerte de estar con una actriz de Hollywood"

09:10 "Ahora me da lo mismo contarlo, porque suena hasta ridículo. Ella es una actriz famosa y con muchas películas", aseguró el ex futbolista.

En una entrevista con LUN , en la que repasó su carrera como futbolista y su vida una vez alejado del deporte, el jugador de la UC y la U, Jorge "Kike" Acuña, aseguró que tuvo un romance con una actriz de Hollywood.

Acuña se refirió a los excesos que cometió en su carrera, en particular fuera de la cancha y dijo que su cambio se produjo cuando dejó el alcohol. "Toda la gente que ha estado cerca de mí durante mi vida sufrió. Sufrió mi mamá, la Carla (Jara), la Roxana (Muñoz), sufrió gente que me quería" aseguró el ex deportista.

"Gente como Arturo Vidal o Alexis tienen que asesorarse bien y que no gasten plata en tonteras. También hay muchas mujeres que sólo te buscan por la plata, aunque en mi caso tuve lindas relaciones" dijo Acuña.

En medio de esa declaración, el ex seleccionado nacional aseguró que "tuve la suerte de estar con una actriz de Hollywood. Ahora me da lo mismo contarlo, porque suena hasta ridículo. Ella es una actriz famosa y con muchas películas. En Holanda uno podía conocer gente así".

"No diré su nombre. Es famosa mundial" dijo.

Acuña además recordó la época en que le pagaban por asistir a discoteques y aseguró que le regaló siete casas a amigos.