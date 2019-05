Leandro Benegas y la presión del superclásico: "Lo principal es ganar"

15:16 Jugador de Universidad de Chile respaldó el trabajo del técnico Alfredo Arias y señaló que Johnny Herrera es un referente, estando o no, en cancha.

Leandro Benegas, delantero de Universidad de Chile, anticipó en la presente jornada el superclásico ante Colo Colo, a disputarse este sábado en el Estadio Nacional, apuntando a las ganas del plantel de comenzar a despegar en el Campeonato Nacional con un triunfo frente al archirrival.

De cara al pleito más destacado de la fecha 13 del torneo, el oriundo de Mendoza declaró que “es un clásico, queremos ganarlo y queremos sacar todo lo que no hemos podido en los partidos anteriores donde nos ha faltado un pelito para ganarlo”.

El jugador cree que que a pesar del mal momento, cree injusto el pesimismo hacia el desempeño que pueden tener frente a los albos. "Pienso que debería haber mucha preocupación si los rivales nos hubieran pasado por arriba. Ahí tendría una intranquilidad completa. Pero siento que hay más partidos que merecimos ganar que perder. Eso da la confianza para decir que tuvimos posibilidades, que tenemos una forma de juego y que hemos sido superiores al rival. Se nos escapan los partidos por detalles. Hay que achicar el margen de error”, complementó.

Respecto a los cuestionamientos hacia Alfredo Arias y la posibilidad que no siga en el banco si la ‘U’ cae ante este fin de semana, Benegas indicó que “no pienso mucho en eso. Lo principal es ganar y que nos vaya bien a todos, por ende a Alfredo. Queremos que nos vaya bien, él se lo merece. Es una persona frontal y humana, eso nos ha venido bien”.

Consultado por Eduardo Gamboa, el juez central del superclásico número 185 en Ñuñoa, el ariete de 30 años expresó que “Espero que este partido sea con un arbitraje que pase inadvertido y que sea un gran partido, una fiesta. Espero que los hinchas se comporten de gran manera, por el bien del fútbol chileno”, añadió.

Ante la posibilidad que el capitán Johnny Herrera se pierda el ‘derby’, el ‘7’ de la ‘U’ dijo que “él es uno más del plantel y sabemos lo que significa. Él siempre ayuda al plantel y siempre está sumando. No es sólo que habla hacia afuera, sino que hacia adentro siempre entrega palabras de aliento y con energía positiva en todo momento. Eso habla cómo es él y no cambia por el hecho de haber quedado fuera. Es nuestro capitán y referente, eso no cambia”.

En cuanto a cómo se parará la ‘U’ ante los pupilos de Mario Salas, Benegas señaló que “trataremos de presionar la salida, no darles la tarea fácil en salir. Yo soy el primero en ayudar a la defensa. Ya hemos jugado con tras delanteros y me siento bien. Siempre estoy abierto para lo que necesite el equipo”.