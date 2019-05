Alfredo Arias dijo que no citó a Herrera a petición del propio arquero

12:48 El entrenador azul dijo que “la decisión de por qué lo dejé la primera vez afuera dije que era técnica y ahora sigue siendo técnica. ¿Por qué no está citado? La explicación la merece la trayectoria y la persona que es Johnny”.

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, se refirió este viernes a la ausencia del capitán y arquero Johnny Herrera para el superclásico de mañana con Colo Colo, por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2019, sorprendiendo al decir que “accedí a su pedido de no ser citado”.

Pese a que a comienzos de semana Herrera había manifestado su deseo de estar bajo los tres palos ante el ‘Cacique’, afirmando que “muero por estar en cancha y jugar el clásico”, el estratega de origen uruguayo dijo hoy otra cosa.

En rueda de prensa en el CDA, Arias declaró que “la decisión de por qué lo dejé la primera vez afuera dije que era técnica y ahora sigue siendo técnica. ¿Por qué no está citado? La explicación la merece la trayectoria y la persona que es Johnny”.

“Por respeto a la trayectoria accedí a su pedido de no ser citado mientras él pensaba que podía aportar al plantel desde otra posición. Y accedí a eso”, agregó el entrenador de la U, quien vive sus últimos momentos en el club.

En tanto, el otrora estratega de Santiago Wanderers se refirió a los rumores que mencionan que dejará el banco del elenco colegial, aun venciendo a los pupilos de Mario Salas en Ñuñoa.

“La decisión no depende de mí, depende de otro siempre (…) En este caso, como lo vengo diciendo todas la semanas, es lógico que por la situación que estamos se piense, y se pueda decidir de esa manera… Pero mi trabajo no es ese. No es pensar si voy a estar o no”, expresó.

“Estoy orgulloso, feliz de estar acá, y hago mi trabajo”, agregó el oriundo en Shangrilá, de 60 años.

A la hora de hablar del ‘derby’ con los albos, donde con un triunfo la ‘U’ podría salir de la zona de descenso, Arias señaló que “vamos a salir a ganar, como ha sido siempre. A ganar, y no vamos a especular”.

“Mientras yo esté acá, nadie se rinde, nadie agacha la cabeza y mañana saldremos a buscar el resultado, vamos a salir a ganar”, complementó.

Además, el técnico azul confirmó el regreso en delantera de Ángelo Henríquez, una de las sorpresas en el once para medirse al sublíder del torneo.

“Va a ser titular. Tienen muy buena información. Se lo ha ganado y es mi decisión. Tiene un pasado y eso es muy importante, he tratado de recordarle su pasado. Es el mismo que ha marcado goles en situaciones importantes”, aseveró.

La ‘U’ formaría en el superclásico con Fernando de Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría y Jean Beausejour; Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza y Nicolás Oroz; Sebastian Ubilla, Leandro Benegas y Ángelo Henríquez.