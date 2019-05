Herrera desmiente a Arias sobre su salida en la previa del superclásico: “Que no diga que no quise ir”

En la previa del clásico ante Colo Colo, el entrenador de la U, Alfredo Arias, dijo que sacó al arquero y capitán de la U, Johnny Herrera de la titularidad por una decisión técnica, pero que, la no citación a los encuentros, se debió a una petición del propio futbolista.

Enterado de los dichos del DT, Herrera salió al paso de las declaraciones y dijo que el entrenador “está claramente confundido”.

“Le dije que estaba a disposición de él, que no tenía problemas en la decisión que tomara. También le comenté que estaba sorprendido porque me estaba sacando del equipo, cosa que yo no entendía ni compartía” aseguró el portero azul.

Lo que él me dice es que la decisión era que hiciera casi lo que yo quería. Le comenté que yo estaba a disposición de él. Él me dijo: ‘Si quiere no va al banco’. Le dije que no había problemas así que Arias no diga que que no quería ir. Que no diga que no quise ir”, agregó.

El futbolista agregó que “le comenté que estaba impactado de por qué me sacó. Estaba shockeado, no lo entendía. No sabía de dónde venía, no me calzaba porque yo creo que en ninguno de los resultados fui factor: ni con Everton, ni con Audax ni siquiera con Curicó. Si bien es cierto que me equivoco rotundamente después del 2-2 frente a Curicó, después logramos ponernos en ventaja y el problema para mí fue la forma en la que siguió jugando el equipo, y ese no fue mi error. Asumiendo la responsabilidad obvia del gol”.