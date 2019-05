"Superman" Vargas : "No hay ninguna posibilidad que yo sea el próximo técnico de Universidad de Chile"

Por lejos estás deben ser las 24 horas más agitadas en Universidad de Chile previas al clásico con Colo Colo. Tras los dichos de Johnny Herrera que salió a desmentir al técnico Alfredo Arias, ahora Sergio "Superman" Vargas aclaró que no son ciertos los rumores que lo colocan como reemplazante interino del uruguayo.

"Quiero aclara y desmentir los rumores que me dan como futuro entrenador de Universidad de Chile, no hay ninguna posibilidad que yo lo sea.Lo dejé en claro desde el primer día que llegué como Director, y bueno, aclarar esas situaciones que solo buscan afectar o dañar al club", señaló el ex portero de manera breve en una conferencia junto a Rodrigo Goldberg también integrante del Comité Deportivo de Universidad de Chile.

La Cuarta publicó una nota donde se postula que Vargas podría llegar a la banca, frente a los problemas de dinero que tendría el club para costear la llega de un técnico del extranjero y la alte indemnización que deberían darle a Arias.