[VIDEO] Messi por Arturo Vidal: "Estamos encantados de tenerle"

Mañana a las 15 horas de Chile, el FC Barcelona de Arturo Vidal se enfrentará ante el Valencia por la final de la Copa del Rey, luego de una temporada en la que los catalanes, si bien ganaron la liga española, fracasaron en el plano internacional, tras caer en semifinales de la Champions con el Liverpool, pese a haber ganado 3-0 en el partido de ida.

En la previa del último desafío del cuadro culé, habló el capitán Lionel Messi, quien en una conferencia de prensa, se deshizo en elogios para el mediocampista chileno.

"Ha tenido un primer año espectacular. Fue muy importante para nosotros. Nos ayudó mucho con actitud positiva de titular, desde el banco y también en el vestuario" dijo Messi sobre el "King".

Messi además dijo que Vidal "es un grandísimo jugador y una gran persona. Estamos encantados de tenerle".

El astro trasandino además abordó su relación con Vidal y confesó que no hablan mucho de sus respectivas selecciones y que no han tocado el tema de la Copa América que se disputará en Brasil. "Sí del sorteo, pero no más que eso", dijo.