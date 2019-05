Cristian Garín por Roland Garros: "Es un debut difícil en París, pero me siento bien"

El tenista nacional Cristian Garin (37° de la ATP) anticipó lo que será su estreno en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, esperando plasmar en la arcilla francesa el buen rendimiento desplegado este año.

La primera raqueta nacional hará su debut este lunes en el prestigioso certamen sobre polvo de ladrillo enfrentando al estadounidense Reilly Opelka (58°), campeón este año del ATP 250 de Nueva York, sobre pista dura.

Luego de entrenar con el austríaco Dominic Thiem, pupilo de Nicolás Massú y número 4 del mundo, el ‘Tanque’ se refirió a lo que será su participación en el Abierto de Francia.

"Estos días son muy productivos. En Ginebra tenía una molestia y no pude jugar al cien por ciento, así que estos días han servido para recuperarme", señaló de entrada el iquiqueño, en diálogo con Cooperativa.

En cuanto al partido con Opelka, Garín declaró que "es un debut difícil en París, pero me siento bien y mejor. He tenido buenos entrenamientos estos días y me siento listo para jugar".

Garín se ha visto en una ocasión las caras con el norteamericano de 21 años y el triunfo quedó en su poder el año pasado en el Challenger de Savannah, en Estados Unidos, sobre polvo de ladrillo.