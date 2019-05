Alfredo Arias luego del triunfo de la Universidad de Chile: "No tengo por costumbre rendirme"

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, agradeció a todos los estamentos del club azul luego de la goleada conseguida a domicilio por 4-2 sobre Deportes Iquique, resultado que acabó con 11 partidos seguidos sin ganar y con la ‘U’ fuera de la zona de descenso.

El estratega de origen uruguayo celebró hoy, tras más de dos meses y medio y en su décimo encuentro con el equipo, su primera victoria en el banco del elenco colegial.

Tras el pitazo final en Calama, Arias declaró que "tenemos un equipo muy valiente. Agradecimientos a los jugadores, a la hinchada y a quienes dirigen los destinos de la U. Estoy conforme con los jugadores, con su rendimiento, con lo que dan en la semana".

"Este triunfo es muy importante emocionalmente porque costó salir de esta posición protagonizando un partido (…) Siempre vivo en un estado de agradecimiento, aunque gane o pierda. Este fue sólo un partido y ya tenemos que pensar en el siguiente rival y la Copa Chile", añadió.

Además, el oriundo de Shangrilá fue claro en señalar que no ha pasado por su cabeza dejar su cargo en Universidad de Chile. "Esto no es más que una alegría hoy y nada más. Es así el fútbol, cada día se hace más difícil mantener el respeto y la calma, pero creo que ya tenía que decir esto, yo no tengo por costumbre rendirme", dijo.

"No me he rendido nunca en mi vida, ni menos con la camiseta de la U que tiene un historial por no rendirse (…) Sigan preguntando toda la semana (sobre su posible salida del elenco azul)... no está en mí la decisión", agregó el técnico que estuvo en la cuerda floja antes del superclásico ante Colo Colo, donde la ‘U’ exhibió una importante mejoría.