Daniela Pardo y el mundial femenino: "Hay que respetar nuestro estilo y jugar con mucho equilibrio, consistencia y templanza"

La Selección Chilena femenina se embarcó para disputar el Mundial en Francia, aunque primero tendrán un último amistoso de peso ante Alemania en Múnich este jueves. De lo que será el debut ante Suecia el 11 de junio, el proceso encabezado por José Letelier y el acuerdo para incorporar un seguro de salud en la Primera y Segunda división habló con hoyxhoy la volante Daniela Pardo, confirmada también como nueva embajadora de la marca deportiva Umbro.

Era importante irnos con un triunfo, pero también nos vamos tranquilas porque hay jugadoras que necesitábamos ver en competencia que respondieron súper bien. Nos vamos con la mejor sensación y el ambiente del partido estuvo increíble. Se generó un ambiente familiar y para ser la primera despedida de una Selección fue maravilloso.

Los resultados pasan porque nos enfrentamos a potencias mundiales. Si hubiéramos querido ganar solamente habríamos jugado con selecciones de Centroamérica -respetando a esos rivales- y quizás con siete triunfos todos quedamos contentos. Necesitábamos roce internacional y los resultados fueron positivos en cuanto al aprendizaje, el nivel en el que jugamos y la intensidad que conseguimos.

Salí por un esguince medial grado dos en la rodilla derecha. Me esguincé en el minuto 5 y me aguanté. Estuve una semana parada después de la gira, pero ya estoy al cien por ciento recuperada.

Sí, en este momento me ha tocado ayudar al "profe" en posiciones que necesitaba. He jugado de central algunos partidos porque la Carla (Guerrero) todavía no está recuperada, porque la Camila (Sáez) se lesionó en la última gira y me ha tocado apañar donde me necesiten. Pero para mí, mientras juegue, que sea en la posición que sea.

Es un cambio principalmente en las responsabilidades. Al medio no hay tanta como atrás. Tienes que cometer menos errores, ser más segura, más simple y darle seguridad a la gente de arriba. A mí me facilita el hecho de que me gusta ordenar, hablo mucho en la cancha, entonces así es más fácil ver toda la perspectiva del campo.

Él es fundamental. Tener a alguien que fue campeón de América como jugador y entrenador le da un respaldo gigante. Es una persona súper introvertida, es callado, pero cuando habla se nota que sabe de fútbol. Cuando tienes un líder que se nota que sabe, que maneja el tema futbolístico, te genera confianza, apego y vas a la guerra con él.

Lo primero es jugar respetando nuestro estilo, pero sabiendo que en algunos partidos tendremos que plantearlos de otra manera. Debemos adaptarnos a la realidad del fútbol europeo, y con la misma intensidad e idea de ir a ganar tendremos que arroparnos un poco más y así salir a atacar.

Sí, será nuestro primer partido en un Mundial y hay que ir con mucho equilibrio, consistencia y templanza porque será complicado en todos los aspectos, tanto futbolístico, psicológico y emocional.

Supe que había hecho protestas por el tema de las condiciones del fútbol noruego. Pero también leí que consiguió que se emparejara la cancha en cuanto a lo económico. Entonces, no entiendo el trasfondo final de la marginación. Conseguiste algo importante a nivel deportivo y social en tu país, entonces creo que hay que ir a dar la pelea desde adentro. La apoyo completamente, pero no estoy al tanto de lo que es la interna.

Es un paso gigante. Esto claramente debería haber venido de los clubes y es lo que esperamos, que cada club tenga a sus jugadoras profesionales. Que el campeonato sea profesional y así poder ser respaldadas por las instituciones que representamos. El siguiente paso es que haya más jugadoras profesionales.