Reinaldo Rueda dijo que no nominó a Bravo y Díaz porque tiene más alternativas para esos puestos

El entrenador de la selección chilena masculina, Reinaldo Rueda, se refirió a la nómina que entregó ayer de 23 futbolistas, para disputar la Copa América en Brasil, donde destacó la ausencia de Claudio Bravo y Marcelo Díaz y el retorno de Eduardo Vargas.

Rueda dijo que el que Marcelo Díaz y Claudio Bravo, ambos bicampeones continentales con la Roja, estuvieran ausentes del listado, "es la decisión mía, el trabajo que tengo que hacer como seleccionador. En la posición de Eduardo (Vargas) no hay muchas alternativas, en la de Marcelo y Claudio hay más alternativas".

"Se hizo un seguimiento importante de acuerdo a lo realizado durante el año y más, con el tema de las convocatorias, el comportamiento de los jugadores, algunos con cierta regularidad, otros lo que han hecho en la selección, está la motivación, la mejor disposición" dijo Rueda.

"Vamos a hacer un torneo digno, lo que corresponde a la estatura de Chile en el concierto del futbol internacional" añadió el DT.

Rueda profundizó en el caso de Bravo, capitán en las dos Copa América que obtenidas por Chile y dijo que "el tema de venir de una reahbilitación de una cirugía, conversé y le planteé todos los escenarios y habia que buscar el momento oportuno para que volviera, cuando fuera el momento de ser el número uno".

El DT dijo además que existió la opción de que el ex capitán de la Roja participara como invitado, "pero una convivencia de 20-25 días para no ser titular después de 10 años de capitán, no es justa".

Rueda dijo que la nómina la confeccionó sobre el esquema 1-4-2-3-1, con la idea de que "en cada posición hay un experimentado y uno joven, es lo que se quiere a lo largo de los 23 jugadores, en cada posición".

El entrenador colombiano además defendió la nominación de Angelo Sagal y Junior Fernández, de quienes dijo "en la selección cumplen determinado oficio, determinado trabajo. Junior en liga turca hizo 7 goles, hacer 7 goles en una liga europea es importante. No tenemos gran potencial de jugadores con ese don de hacer goles".

Respecto de la presencia de Alexis Sánchez, el DT de la Roja dijo que su rendimiento y estado es "la gran interrogante que tenemos todos". "Cuando lo invitamos a esos juegos que el estaba recién llegado al Manchester United. A veces la selección sirve para hacer reaccionar, recuperar, hacer sentir importante, con todas las problemáticas que vivió. El 5 de mayo tuvo lesión, está en rehabilitación, es algo que tiene que evaluar el departamento médico, qué bien le hace Alexis a la selección y nosotros podamos potenciarlo".

Rueda además justificó el retorno de Eduardo Vargas y planteó que "ha tenido un semestre hasta cierto punto irregular y junto con Junior Fernández, Eduardo hizo siete goles, son los goleadores internacionales de Chile y al final termina campeón de la liga mexicana (...) por encima de todas las situaciones está el colectivo".