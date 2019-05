Se aleja la opción de que Leonardo Gil refuerce a Universidad de Chile

Luego de la pésima primera parte del campeonato, Universidad de Chile buscaba potenciarse con jugadores de nivel, pensando en abandonar los últimos lugares de la tabla en el segundo semestre.

Uno de los nombre barajados por la directiva de Azul Azul es Leonargo Gil, actualmente e, Rosario central de Argentina, que tiene nacionalidad chilena y ya estuvo en la mira de la “Roja”.

Sin embargo, su alta tasación, sumado al interés de Colo Colo y U. Católica, complicarían la operación, de acuerdo a lo informado por Radio Cooperativa.

El cuadro “canalla” estaría pidiendo dos millones y medio de dólares por el pase del mediocampista, mientras que el elenco “azul” solamente tendría US$500 y buscaría un préstamo.

Además, el representante de Gil, Alejandro Jara, afirmó a la emisora que su representado “tiene muchas ganas -de ir a la U- y Colo Colo y la Católica... pero todavía no tiene nada concreto... así está el mercado, y falta un poco todavía, no quiero decir de algo que no es".

De esta forma, parece alejarse la opción de que el jugador arribe al CDA, quedando esperar si se concretará su traspaso a algún equipo chileno o a otro del fútbol extranjero.