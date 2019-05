José Sulantay llama a Rueda a dejar fuera de la selección a Arturo Vidal

15:37 Técnico de la recordada selección sub 20 de Canadá se refirió al veto que sufriría Claudio Bravo en la Roja, asegurando que es una desgracia que se ensucie todo lo bueno que se ha hecho.

Si hay alguien que conoce bien a los jugadores de la Roja es José Sulantay, técnico que los tuvo en la sub 20 de Canal 2007.

Sulantay habló El Gráfico Chile sobre el supuesto veto a Claudio Bravo por parte de algunos seleccionados."Es una desgracia que se ensucien las cosas que se han hecho tan bien anteriormente y que los propios jugadores estén involucrados en esto es más grave. A mí de Arturo Vidal no me extraña, porque si uno no lo sabe llevar es muy complicado. Puede ser un gran jugador y todo, pero hay que tratarlo con cuidado en la otra parte. Yo creo que hace tiempo que tienen problemas con Claudio Bravo desde que la familia de él comentó las indisciplinas de Vidal en la selección chilena y que todos sabían", comentó.

El técnico fue severo respecto a la labor que debe cumplir su colega, Reinaldo Rueda. "Si el técnico no es fuerte en esto, no lo saca (a Vidal) y deja a la gente que se necesita, aunque perdamos, tienen que quedar fuera. El fútbol es un deporte de equipo, donde todo es un complemento”.