Claudio Bravo: "Yo nunca me he marginado ni renunciado a la 'Roja'"

Claudio Bravo, arquero del Manchester City y ex capitán del seleccionado chileno, fue claro en señalar que no ha renunciado a la ‘Roja’ durante el proceso de Reinaldo Rueda y que está disponible para futuras convocatorias.

El experimentado golero quedó fuera de la nómina del ‘Equipo de Todos’ para la Copa América de Brasil 2019, donde el combinado irá por el tricampeonato continental. Para Rueda, Bravo quedó el margen de la lista por su escasa actividad al salir recién de una seria lesión.

Consultado por su situación en la ‘Roja’, el formado en Colo Colo declaró en diálogo con Telemundo Deportes que "siempre hay ganas de participar y aportar en la selección, de hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo nunca me he marginado ni renunciado como se especuló. Siempre estoy con la labor de querer sumar, pero una nominación no depende de mí, depende del técnico y la función que espera de sus arqueros".

A la hora de dar a conocer sus mayores logros con la casaquilla del seleccionado, el ex Real Sociedad y FC Barcelona dijo que "los dos recuerdos más importantes es haber levantado las dos Copas América. El hecho de haber sido parte importante te llena de orgullo y es parte del trabajo, la constancia y la perseverancia de muchos años".

En tanto, al momento de referirse a la ausencia de Chile en la última Copa del Mundo, el oriundo de Viluco indicó que "me sigue generando muchas cosas, porque conozco cuáles fueron los motivos".

Por último, el experimentado meta habló de la rotura de su Tendón de Aquiles izquierdo que sufrió en agosto del 2018 que lo tuvo toda la temporada 2018-2019 fuera de las canchas.

"Fue una lesión grave, compleja, me tocó estar mucho tiempo inactivo. Me pasó en una acción normal de entrenamiento, aislada, ni siquiera de mucho esfuerzo. Pero siempre he sido una persona bastante cerebral en este tipo de cosas, sé que es parte de, y creo pensar de esa forma me ha permitido acelerar mucho mi proceso y sentirme bien antes de tiempo. Y ahora estoy en la parte de volver a nacer cuando te ocurre una lesión de este tipo", sentenció.