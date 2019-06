La 'Roja' Sub 23 superó a Portugal en su debut en el Torneo 'Maurice Revello'

La selección chilena Sub 23 se estrenó este sábado con una victoria en el Torneo 'Maurice Revello' 2019, que se disputa en Toulon, Francia, tras superar por la cuenta mínima al combinado Sub 19 de Portugal.

El elenco que dirige el colombiano Bernardo Redín, colaborador de Reinaldo Rueda, exhibió un buen desempeño en su primer partido de este certamen juvenil en suelo galo. Mostró interesantes variantes en el campo, marcó el único gol y presentó las ocasiones más claras para aumentar.

La única cifra de la brega llegó a los 13 minutos y lo marcó Mathias Pinto. Lanzamiento de esquina desde la izquierda, el balón se paseó en el área de Portugal y el delantero de Ñublense apareció sin marcas para conectar un cabezazo casi en la boca del arco.

Poco después de la apertura de la cuenta tuvo el segundo la ‘Roja’ , que hoy jugó de blanco. A los 16’, Gabriel Suazo cedió desde la izquierda para Pinto y éste le pegó de primera para obligar a una gran intervención del meta luso.

Ya en el complemento, a los 62 minutos, estuvo cerca Chile de aumentar. Iván Morales recibió con ventaja y sacó un potente remate que encontró la sólida respuesta del portero Celton Biai.

Las más clara para los europeos, que no contó con llegadas de gran peligro al área nacional, arribó a los 66’ con un remate en la medialuna de Félix Correia que obligó al portero Gonzalo Collao a una gran volada hacia su lado izquierdo.

En la última incidencia importante del encuentro, el árbitro anuló a los 76 minutos un gol de Morales para Chile por posición de adelanto. El ariete de Colo Colo finalmente estaba habilitado al momento de definir en la boca del arco un centro rasante desde la izquierda.

El combinado nacional formó hoy con Gonzalo Collao; Sebastián Cabrera, Lucas Alarcón, Víctor Retamal, Nicolás Ramírez; Tomás Alarcón, Gabriel Suazo, Angelo Araos (67’ Jimmy Martínez), Pablo Aránguiz (77’ Ignacio Jara); Mathias Pinto (87’ César Lobos) e Iván Morales (89’ Williams Alarcón).

En su segunda presentación por el Grupo A, la ‘Roja’ Sub 23 se enfrentará a la Sub 22 de Japón, que en el preliminar derrotó por 2-1 a la Sub 20 de Inglaterra, este último campeón defensor del ‘Maurice Revello’.