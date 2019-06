Gary Medel: "Desde que tengo 18 o 19 años que no tomo alcohol"

Gary Medel, quien será el capitán de la selección chilena en la Copa América de Brasil 2019, afirmó que dejó el alcohol después de un incidente con Carabineros que sucedió antes del Mundial Sub 20 de Canadá en 2007.

El ‘Pitbull’ se sinceró en el matinal ‘Contigo en la mañana’ de Chilevisión, asegurando que desde hace casi 12 años no ha bebido alcohol. "No bebo alcohol, desde que tengo 18 ó 19 años que no tomo. Cuando me pillaron los carabineros, desde ahí que no bebo", expresó.

El formado en Universidad Católica fue sorprendido por Carabineros el 25 de mayo de 2007. Medel se subió a la acera del Barrio Bellavista mientras conducía su Peugeot 206, en un hecho donde terminó en una comisaría de Independencia y con un esguince en la rodilla izquierda.

El hecho estuvo cerca de costarle su salida del seleccionado que disputó el Mundial Sub 20 de Canadá, evento donde la ‘Roja’ terminó en un destacado tercer lugar.

Después de eso, el paso del oriundo de Conchalí por la ‘Roja’ ha estado plagada de éxitos con su participación en los Mundiales de 2010 y 2014, además de ganar las Copas América de Chile 2015 y la Centenario de 2016.

Ahora, el jugador del Besiktas turco está concentrado en el ‘Equipo de Todos’ para participar desde mediados de junio en la Copa América de Brasil, donde Chile buscará el tricampeonato. En la fase grupal enfrentará a Japón, Ecuador y Uruguay.