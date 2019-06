Julio Álamos: "En esta pelea el físico será fundamental. Tras el cuarto round veremos"

Ocho meses esperó para volver con todo. El boxeador nacional Julio Álamos se recuperó de su lesión al hombro derecho que lo tuvo fuera de los rings nacionales e internacionales. Ahora el "Ingeniero" está listo y cargó su "escopeta", como le dice a su brazo derecho, en dirección al argentino Juan Gabriel Rizo-Patrón, púgil trasandino que vendrá en busca del cinturón Latino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano el próximo 14 de junio en el Gran Arena Monticello.

"Estoy motivado", es lo primero que dice Álamos a hoyxhoy . Se le ve decidido. Puede que esas ganas las saque cuando se mira todas las mañanas al espejo. "Hard work and dedication" (trabajo duro y dedicación) es la frase que tiene tatuada al costado izquierdo de su abdomen en honor al multicampeón Floyd Mayweather Jr. Para él es una filosofía de vida. "Estuve harto tiempo fuera del ring. Tengo ganas de volver", avisa el boxeador.

Y este título es especial para él. En octubre del año pasado venció a Facundo Galovar para coronarse como campeón. Pero no fue nada fácil, ya que en esa misma pelea, en ese mismo sufrido triunfo, el "Ingeniero" se fracturó su mano derecha y se también se lesionó del hombro.

¿Qué sientes con volver a subirte a un ring a pelear y además defendiendo un título tan importante?

Estuve harto tiempo fuera del ring. Tengo hartas ganas de volver, de estar vigente, de dar buen boxeo y de verdad estoy bien motivado con la vuelta para hacer bien las cosas.

¿Cómo manejas la ansiedad luego de estar fuera de la competencia durante tanto tiempo?

Siempre concentrado nomás. Tratando de distraerme en los tiempos libres como con otras cosas.

De todo un poco. Salir a caminar o ir al cerro es lo que más hago. ¡Ja,ja,ja!

Es un cabro joven, tiene 25 años. Me imagino que va a venir a ganar con todo. Tiene solamente una pelea perdida. Tiene ocho ganadas y siete por nocaut. Es un rival complicado como todos los argentinos que siempre son difíciles. Va a venir a darlo todo. Estuvo en la selección de su país mucho tiempo. Tiene mucha técnica. Lo fundamental en esta pelea va a ser el físico. Después del cuarto round vamos a ver quién es el que anda mejor preparado.

Igual me hizo bien esto de parar, pero no me he preocupado mucho de ese tema. Espero llegar mejor que nunca con el hombro bueno, poder entrenar como corresponde y demostrar que todo el entrenamiento que hicimos con el preparador físico y el equipo de boxeo valió la pena. Estamos mejor que nunca.

El hombre de 28 años se nota que está concentrado. Está muy consciente que esta vuelta a los cuadriláteros es muy importante para él. Sin embargo, no olvida el tiempo que estuvo sin pelear en una contienda oficial. Tiempo que aprovechó de la mejor manera para finalmente terminar sus estudios y por la que adquirió su seudónimo en el mundo del boxeo.

Bueno, me titulé de ingeniero finalmente. ¡Lo logré! Y aproveché de descansar. Llevaba casi cuatro años sin vacaciones y me tomé unas buenas. Estoy más motivado que nunca. Me sirvió para estar mejor en todo sentido.

Se logró el objetivo. Tuve la oportunidad de poder estudiar y creo que la aproveché a fondo sacando la carrera. Ya no tengo que estar corriendo para la universidad, ahora me puedo dedicar al deporte todo el día, full time. También creo que se va a notar la diferencia que no tengo que andar corriendo de aquí para allá sino que ahora entreno, puedo pensar y hacer bien las cosas. Eso te hace notar un cambio en lo técnico y físico sobre todo.

Ahí va a quedar stand by por un par de años hasta que me retire. Creo que siempre es importante tener el título aunque sea para colgarlo detrás de la puerta, porque uno no sabe. El día de mañana seguramente lo voy a tener que usar y voy a tener que agradecer todos esos años de estudio y sacrificio para poder hacer otras cosas.

Por ahora enfocarme en el boxeo nada más. Mi objetivo a corto plazo es seguir en el boxeo, hacer historia a nivel nacional y dedicarme a esto. Es lo que me gusta, es lo que me apasiona, no tengo otros planes. Estoy full dedicado.

Nunca me imagino en una oficina. Antes muerto. No hay ninguna posibilidad. En mi mente no existe. Si tengo que hacerlo voy a tener que tomármelo de la mejor forma posible.

¡Claro! ¡Para el estrés! ¡Ja,ja,ja!