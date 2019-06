Guillermo Maripán: "Podemos pensar en el tricampeonato, confío en el equipo y los jugadores"

Con plantel prácticamente completo a la espera de que hoy se integre José Pedro Fuenzalida están los entrenamientos de la Selección Chilena de cara a la Copa América en Juan Pinto Durán. Entre los convocados está el zaguero Guillermo Maripán, un fijo en el nuevo ciclo de Reinaldo Rueda, disputando los 90 minutos en 10 de los 11 encuentros en el ciclo del colombiano.

El defensa estuvo presente en la penúltima fecha de la Tango League Santiago de Adidas y después de eso se dio unos minutos para conversar con hoyxhoy respecto de la Roja y su temporada con el Alavés español.

Pese a eso, fue una evaluación absolutamente positiva. Independiente del buen nivel del equipo, en lo personal siento que aprendí mucho. En muy poco tiempo crecí futbolísticamente, así que fue una temporada muy positiva tanto en lo profesional como persona.

¿Por qué demoró tanto la recuperación del esguince en tu tobillo derecho? ¿Pensaste que podías volver a jugar antes del término de la Liga?

Con la lesión nos dimos cuenta en el momento justo que si no me detenía y no me recuperaba bien podía pasar a mayores. Se decidió en conjunto que lo mejor era que la temporada se acabara en ese momento para ahora estar bien para la Copa.

Fue uno de los mejores años de mi carrera. No puedo dejar atrás el 2016 cuando fui campeón con la Católica, pero sí fue un gran año en el crecimiento mío como futbolista.

La confianza del DT fue muy importante. Un jugador con confianza siempre rinde mejor y rinde más. Así que fue muy importante la relación que formé con él, con Sergio Fernández, que es el director deportivo. Estoy muy contento por este año.

Son las cosas que tiene el fútbol. De pequeño lo veía jugar en la Católica, después lo vi cuando se fue a Europa, y ahora me toca defender a la Roja a su lado y será un lujo. Es una gran persona, un gran compañero y profesional. Me ha enseñado bastantes cosas, y estoy feliz de estar a su lado.

Claramente, claramente que sí. Tengo confianza en el equipo, confianza en los jugadores, y en que todo el país nos va a estar acompañando, así que vamos a pelear por eso.

Es una desventaja que vengan con tantas caras nuevas, pero sabemos cómo juegan. Tienen una idea de juego bastante clara, y hay que estar atentos a nuestro trabajo para analizar cómo los vamos a enfrentar.