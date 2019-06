Las 7 reglas para entender las nuevas normas del fútbol

Menos de quince días restan para que se dé comienzo a una nueva versión de la Copa América. Y este año, la Selección Chilena tendrá que viajar hasta Brasil para defender su trofeo de campeón. Una difícil tarea que además trae novedades, ya que la International Football Asociation Board (IFAB) creó una nueva formativa para mejorar los ritmos futbolísticos en el encuentro. O sea, hay nuevas reglas en el fútbol mundial.

La misma Confederación Sudamericana (Conmebol) notificó que los cambios de reglamento harán su debut en la próxima cita continental en territorio brasileño. Esto junto al VAR (asistencia arbitral por medio de videos). Esta será su primera vez en este tipo de torneos.

Por lo mismo, los 46 árbitros confirmados en esta Copa América, ya están notificados sobre los cambios en las reglas del juego. Hoyxhoy elaboró una lista con algunas de las normas más destacadas con las que la Roja se encontrará en Brasil 2019.

. Es de común conocimiento que tocar el balón con las manos es una infracción. Ahora, en diferentes situaciones en que el jugador toque la pelota con esa zona del cuerpo, aunque sea de manera accidental, se declarará un tiro libre en la siguientes situaciones: cuando el balón traspasa la línea de gol después de tocar la mano/brazo del atacante; cuando el jugador controla o gira la posesión del balón después de tocarlo con la mano/brazo y luego anota un gol o crea una oportunidad para anotar; cuando la pelota toca la mano o brazo del jugador luego de que éste ha hecho su cuerpo más grande de manera antinatural.

Por lo tanto, se invalidará cualquier gol marcado con la mano, accidental o no, o cualquier otra mano que sirva para crear una ocasión de gol.

Ya no será obligatorio que los jugadores se retiren, cuando sean sustituidos, por el centro de la cancha. Ahora, el futbolista debe abandonar el campo por el punto más cercano a la línea de límite. El árbitro será el único autorizado para pedir que el futbolista se retire por otro lugar. En el pasado van a quedar entonces esas vueltas eternas de algunos futbolistas que siendo sustituidos se demoran para ganar tiempo.

Los jugadores profesionales podrán usar camisetas debajo del uniforme oficial del equipo o selección que estén representando. Éstas pueden ser de varios colores e incluso estampadas, siempre y cuando la manga sea igual a la del equipo del que está defendiendo.

ahora es favorable para el arquero. Desde ahora, si la jugada se detiene dentro del área penal y se debe reanudar con un bote, la pelota "lanzada al suelo" será para el arquero y no existirá disputa por parte de los jugadores de campo de ambos equipos. Si la jugada se detiene fuera del área de penal, la pelota será para un jugador del equipo que haya tocado el balón por última vez. En todos los casos, los otros jugadores (de ambos equipos), deben estar a una distancia de al menos 4 metros.

Anteriormente cuando el árbitro del compromiso tocaba el balón, sea cual sea el resultado o la circunstancia que ocurriera luego de esto, se consideraba como "cancha" y se seguía jugando normalmente. Ahora no. Si la pelota toca al árbitro u otro oficial del partido y luego pasa la línea de gol, el equipo que poseía la pelota la pierde o genera un ataque con peligro del equipo contrario, entonces el juego se para y se otorgará un famoso "pique a tierra".

Si el árbitro cobraba una falta merecedora de tarjeta amarilla o roja y el otro equipo quería jugar rápido, pero no podía hasta que el juez central mostrara la amonestación, ahora no va a existir más. Con la nueva norma, el árbitro tiene la facultad de demorar la amonestación hasta la siguiente pausa en el partido si el equipo castigado no es distraído por el árbitro.

Cuando el arquero sacaba desde el fondo de su arco y un jugador de su equipo tocaba la pelota dentro del área, el portero tenía que repetir el tiro de meta. Ahora esta regla no va a regir más y el balón ya no tendrá que salir del área para que la toque un segundo jugador de su mismo equipo.