Arturo Vidal dijo que Claudio Bravo y Marcelo Díaz no ganaron solos las copas América

El volante de la Selección Chilena, Arturo Vidal se refirió al presente de la Roja y a la ausencia de Claudio Bravo y Marcelo Díaz en el equipo. "Acá hay un sólo entrenador y no hay más. Si yo tuviese que armar el equipo pongo a mi hijo Alonso", dijo el King en la comuna de San Joaquín luego de entrenar con el plantel de Rodelindo Román y compartir un asado.

"No se puede eso. Menos con el profe (Reinaldo) Rueda que es un DT que realmente sabe mucho. Tienen que ver el curriculum para ver de donde viene y listo", agregó el actual jugador del Barcelona sobre la supuesta influencia de los jugadores con más tiempo en el equipo en armar el plantel para el torneo continental.

"Ellos dos (Bravo y Díaz) no la ganaron solos. Falta Valdivia... ¿Cuántos jugadores faltan de los que no están en la Copa América? Somos ocho en el actual plantel. Eso se ve feo. Los jugadores jovenes que vienen, vienen con temor a veces porque la prensa no los apoya pero realmente el equipo está fuera y sé que el equipo está fuerte y vamos a ganar la Copa América", dijo tajante el volante del seleccionado nacional.

En la misma línea, Vidal también aclaró el ánimo con el que el plantel enfrenta esta nueva Copa América."Siempre he estado de buen ánimo. La gente o algunos periodistas tratan de ensuciar el ambiente. Pero el equipo está preparado para todo en la Selección", deslizó.

Compartió con su equipo de barrio

El "King" entrenó y compartió un asado con Rodelindo Román en San Joaquín. "Es mi equipo de toda la vida. Tratando de soñar para lograr llegar a Primera División",dijo.

"Feliz porque me invitaron al asado. Disfruté y conocí a todos. Sigo todos los partidos pero ahora de conocerlos estoy muy feliz con todo lo que estamos viviendo con Rodelindo", agregó.

"El entrenamiento fue suave, para estirar las piernas. Para que los chiquillos también de Rodelindo se sintieran contentos", cerró.