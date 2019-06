Kuscevic dice que partido con Unión debe jugarse en julio

El Sifup y la ANFP continúan negociando para buscar la forma de levantar el paro al que se convocó la semana pasada. Uno de los partidos que no se disputó fue el que estaba pendiente entre Universidad Católica y Unión Española.

Los cruzados creen que debería jugarse en julio.

El motivo que entregan desde San Carlos es que perderían a uno de sus jugadores más importantes: José Pedro Fuenzalida. El lateral se sumó hoy a la Selección Chilena que jugará la Copa América. "No se jugó el domingo por decisión de la ANFP, obviamente, y creemos que ya se debe postergar hasta el 18 ó 19 de julio, para después de la Copa América... Y aunque el Sifup y el resto de los clubes (Unión, Cobresal y Everton) estén de acuerdo para jugar ahora con adultos, nosotros tenemos un jugador menos, el 'Chapa', que es fundamental", comentó Benjamín Kuscevic en conferencia de prensa.

"¿Por qué deberíamos jugarlo el jueves o esta semana? ¿Qué cambió si el paro no se ha levantado?", añadió. Luego insistió en que no tener a ‘Chapita’es importante para ellos. "No sé si mucha o poca ventaja, pero es un jugador importante para nosotros. No veo por qué jugar ahora si el domingo no lo hicimos", afirmó.

De todos modos aclaró que aún no tienen la confirmación del ente rector del fútbol nacional. "Cuando nos digan (desde la ANFP) que hay que jugar, hay que conversar con el gremio, pero creo que nosotros debemos jugar con profesionales, porque esa fecha se jugó así", dijo Kuscevic en relación al partido que quedó pendiente de la fecha 14.