Se abrió la polémica: en Unión quieren jugar sí o sí esta semana

Mientras que en la UC piden aplazar el partido pendiente que se debía jugar ayer, Luis Baquedano, gerente general de la Unión Española, aseguró que quiere quedar al día esta semana. "Esperemos que la reunión sea aclaratoria y definitiva. No sabemos qué hacer. Si los jugadores concentran o no. Además, esperamos que no ocurra lo que sucedió en la fecha de la Primera B, donde no se respetó lo del Fairplay", señaló.

Los cruzados no quieren jugar esta semana porque no contarán con José Pedro Fuenzalida, quien se sumó a la Roja. Sin embargo, Baquedano quiere jugar sí o sí esta semana. "Nosotros vamos a jugar con lo que sea, juveniles o profesionales. Queremos ser categóricos en eso. El paro podría seguir, pero nosotros vamos a jugar", advirtió.

Es más, le puso una fecha ideal. "Para nosotros lo ideal sería jugar el fin de semana con los profesionales. Lo que si necesitamos es programar y evitar recalendarizaciones".

El duelo que tienen pendientes los hispanos es ante Universidad Católica válido por la decimocuarta fecha del torneo nacional.