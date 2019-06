Gary Medel reconoció conflicto con Bravo: "Es evidente que hay problemas con Claudio dentro del camarín"

13:18 El capitán chileno abordó la situación del arquero del Manchester City y dijo que intentará conversar con él. Además aseguró que no clasificar a Rusia fue responsabilidad de todo el plantel y no de "dos o tres como se dice".

El capitán de la Selección Chilena, Gary Medel, reconoció en conferencia de prensa, que al interior del camarín la Roja existe un "problema" con Claudio Bravo.

"El problema está, es evidente que hay problemas con Claudio dentro del camarín por todo lo que ha pasado. Hay errores de todos" dijo Medel sobre la situación con el arquero bicampeón de América con la Roja.

El capitán chileno dijo además que intentará conversar con Bravo. "Nosotros no le cerramos las puertas de la Selección a nadie", indicó. "Las puertas de la Selección Chilena están abiertas para todos. No hay drama en conversar", agregó.

Medel insistió en que el actual arquero del Manchester City sería recibido dentro del camarín, pero que eso depende exclusivamente del técnico de la Roja, Reinaldo Rueda.

"Todo depende del técnico si viene o no. Va a ser aceptado como siempre. Fue el capitán durante años y va a ser aceptado muy bien", sostuvo.

Pero algo dejó claro: "Si Bravo viene será bien aceptado como siempre pero como lo dije, aquí no todos somos amigos, pero trataré de hablar con Claudio, esperar que se acerque", insistió.

El jugador del Besiktas igualmente confesó que lo que ocurrió dentro del camarín afectó a todos los integrantes del equipo nacional. "El quiebre fue algo muy doloroso para todos", dijo.

Igualmente, como nuevo líder de la Roja, confesó que "los problemas que están dentro del vestuario los mantengo en la interna. Los arreglo adentro del camarín, no lo hablo de aquí para afuera".

Además, el "Pitbull" se refirió a la no clasificación de la Selección Chilena al Mundial de Rusia, e indicó que "creo que no clasificar fue muy duro, pero el problema fue de todos, no sólo dos o tres como se dice".