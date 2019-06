Luis Suárez avisa a Chile de cara a la Copa América: "Estoy espectacular"

15:22 El atacante charrúa despejó las dudas respecto a su condición física en su arribo a Uruguay para unirse a los trabajos de la selección que comparte el Grupo C con la Selección Chilena en Brasil 2019.

El delantero del Barcelona llegó hoy a su país para unirse a los trabajos de la selección uruguaya de fútbol de cara a la participación en la Copa América de Brasil 2019.

Respecto a su forma física por lo que muchos ponían en duda su participación en la cita continental, Suárez no dudó y dejó en claro que está en un buen momento. “Estoy espectacular. Estas tres semanas me vinieron espectacular para cambiar un poco el chip y olvidarme de lo complicado que fue terminar el año así en el club. El descanso también me sirvió a nivel personal por el desgaste físico y los problemas de cartílago que tuve”, dijo el compañero de Arturo Vidal en España.

“Hicimos un gran trabajo con la gente del club para estar lo antes posible, sin prisa porque sabíamos que teníamos margen de sobra y estoy en condiciones de sumarme al equipo. Así que llego con las mismas expectativas de todos, con mucha ilusión de querer lograr algo importante en esta Copa América”, agregó.

Suárez explicó para qué está el equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez en Brasil 2019. “Uruguay debe asumir la responsabilidad de ganar la Copa América porque es el equipo que más veces la ganó. Tengo la misma ilusión que todos los compañeros y queremos dejar la mejor imagen”, cerró.