Neymar se aleja de la Copa América

Puede que Neymar no juegue la Copa América, eso dio a entender vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Francisco Novelletto, la noche de este martes.

En declaraciones a la televisión SBT brasileña, el dirigente "apuesta que el delantero pedirá la baja" de la selección canarinha porque "no tiene condiciones psicológicas para enfrentarse a una Copa América y un batallón de periodistas" tras las acusaciones de violación contra él.

Según Noveletto, "hay un vídeo nuevo (de Neymar) a punto de salir" que él sugiere, será el anuncio de que deja la selección.

"Si Neymar decide jugar la Copa América yo creo que Brasil no llega. Él no rendirá al 100%. Ya dejó mucho que desear en el Mundial de Rusia. ¿Imagina ahora con toda esta carga emocional? Yo creo que todo el mundo gana si él decide no jugar el torneo", explicó el número dos en el mando de la Confederación Brasileña de Fútbol.