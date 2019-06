Gianni Infantino fue reelecto como presidente de la FIFA

Gianni Infantino ha sido reelegido como presidente de la FIFA. En el 69° congreso del ente rector que regula el fútbol mundia, el dirigente ítalo-suizo renovó su mandato hasta el año 2023.

Desde el año 2016 que Infantino llegó al máximo puesto de la FIFA. En esta oportunidad era el único candidato a la presidencia y fue elegido por aclamación después de que el Consejo aprobara en Paris una modificación de los estatutos de la federación para establecer que cuando solo haya un candidato, sea elegido.

Previo a su reelección, el dirigente hizo un discurso sobre la situación en la que estaba la FIFA cuando recién llegó a la presidencia. "Nadie habla de corrupción, de escándalos. Ahora todo el mundo habla de fútbol. Hemos pasado de ser una organización casi criminal, tóxica a ser una organización que se dedica al fútbol. El fútbol debía volver a la FIFA y lo hemos conseguido en tres años y cuatro meses. Y esto ha sido posible gracias a todos ustedes. La FIFA se ha transfoormado en una organización fiable, profesional", sostuvo.

Finalmente, Infantino afirmó que terminó con la corrupción en el fútbol. "He cometido errores, pero he aprendido de ellos. El que no hace nada no se equivoca. Ahora todo es trasparente. Todo está en los libros. Ya no es posible poder ocultar pagos. No hay espacio para la corrupción en la FIFA. Nunca más", cerró.