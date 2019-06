Rueda: "La persona que generó el problema no está dentro del grupo"

Reinaldo Rueda habló desde La Serena en una concurrida conferencia de prensa donde habló de todos los problemas de la selección.

Respecto de si Claudio Bravo volverá a ser citado o cuándo se darán las charlas cara a cara como dijo Gary Medel, el colombiano fue claro. "El tema del diálogo y las conversaciones ojalá se puedan dar antes.Debe haber gente aliada que busque que se de esa posibilidad para el bien de todos (...) es buscar o mirar a ver en qué momento se da ese diálogo para que todo vuelva a la normalidad",recalcó.

Para el entrenador toda la polémica ha causado mucho daño. "No nos podemos desgastar más en eso. No creo que haya que sobredimensionar, y por favor, respeto a Claudio y la seleccion, tenemos que hablar de lo positivo y pienso que los dos se respetan, se quieren, se necesitan (...) Algo que ninguna de las partes ha generado, no sé por qué hay tanto descuide en ese sentido", reflexionó.

Al parecer para Rueda, todos las culpas en el quiebre nacen de las redes sociales y confesó que desde el primer día supo de los inconvenientes. "Desde primer dia (...) se sabe que existe algo, que lo he hablado con las dos partes.Para mí no es problema, nadie nunca de la seleccion lo generó. Para mí no hay problema, si uno se remonta a algo que quizás es absurdo, es utópico pensar que no existieran las redes sociales. Las redes sociales son un revólver, cuando haces un disparo no tienes reversa", explicó.

Indirectamente aludiendo a las responsabilidades de la esposa de Claudio Bravo que tras la eliminación para el Mundial de Rusia,denunció una serie de indisciplinas en el equipo.

Tampoco eludió a las preguntas si tenía alguna autocrítica por falta de liderazgo para manejar el camarín. "No me gusta el show, ni ser jefe.El liderazgo se gana por respeto no por imposicion, ni por hacerse el artista.Toda latinoamérica es así. Son muchachos que generan noticia por donde se les mire, lo vive Brasil con Neymar, Colombia con James Rodríguez, siempre la selección es lo que genera todo".

Chile juega este jueves contra la selección de Haití a las 19.00 horas.