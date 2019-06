Esposa de Gary Medel se refirió a la polémica que afecta al plantel de la Selección Chilena

Cristina Morales, pareja del capitán de la Selección Chilena, Gary Medel, encendió las redes sociales al referirse a través de las stories de Instagram a la situación que afecta al plantel de la Roja.

La periodista comenzó a responder preguntas de sus seguidores en la aplicación. "¿Crees que las señoras de los futbolistas deben meterse en las cosas del camarín?", preguntó una persona refiriendose específicamente a la situación que afectó a Claudio Bravo. "Absolutamente no. Es el trabajo de tu marido. En tu casa a solas puedes hablar con tu pareja sobre su trabajo o como se siente bla bla, pero de ahí a hablar públicamente pues no veo que sea necesario. ¿Aporta algo? Pienso que no", sostuvo.

Anteriormente, otro seguidor ya le había insistido en hablar del tema. "¿Qué opinas de la polémica que generó la esposa de Bravo en la Roja?", preguntó. "Me preguntáis mucho sobre este tema. No entro en ello, sorry", cerró la española.