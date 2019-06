Diana Bolocco se defiende de las críticas por su look tras debut en Mucho Gusto

Finalmente debutó en Mucho Gusto. La animadora Diana Bolocco comenzó este lunes a trabajar como nueva conductora del matinal de Megavisión. Y como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar. Esta vez por su criticado look en pantalla, el cual fue tildado como "muy infantil".

Pero la ex rostro de Canal 13 no tardó en respoder a las criticas. "No me mareo porque entiendo que las redes sociales dan para todo. Y así como son democráticas, siempre hay todo tipo de comentarios y está bien”, dijo al programa de La Red, "Intrusos".

"Yo lo que me pongo, hablando de la ropa, es porque me gusta. Y me gusta ir variando, no verme siempre igual. Entiendo que haya alguna gente que le guste más alguna cosa que otra. Y está todo bien", agregó.

Otro punto que trató fue la foto que Karol Dance subió a su cuenta de Instagram junto a Diana Bolocco, María José Quintanilla y Joaquín Méndez, imagen con la que se ganó las criticas por su apariencia sin maquillaje. "Está bien, es parte de la vida. Uno usa maquillaje para el trabajo, pero en mi vida normal ando siempre a cara lavada", cerró.