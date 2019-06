Mujer que acusó a Neymar de violación: "Estaba agresivo"

Najila Trindade Mendes de Souza es la modelo que está acusando de violación a Neymar. Y ayer, previo al partido ante Qatar, se dio a conocer una entrevista de la mujer con la televisión brasileña.

"Comenzamos a acariciarnos, a besarnos; hasta ahí, todo bien. Él empezó a golpearme y las primeras veces dije 'OK, todo bien'. Después comenzó a lastimarme mucho, y pedí que parara porque me dolía. Él me dijo 'disculpá, linda'. Le pregunté si había llevado preservativos, dijo que no y yo dije que no ocurriría nada [...]. Él me dio vuelta y cometió el acto; mientras, continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido", dijo la acusadora.

"Estaba agresivo, totalmente diferente al hombre que conocí en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de estar con él, dije 'ok, lo voy a intentar'", agregó Mendes de Souza.

Hasta ahora, el jugador se ha declarado inocente por la acusación que le hizo la modelo.