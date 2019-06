Felicevich se defiende de las acusaciones: “Me jode que se diga que manejamos el fútbol chileno"

Ante la columna del periodista y comentarista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, acusando al representante de jugadores Fernando Felicevich, de influir en las firmas de juveniles con su empresa, éste salió a desmentir tajantemente estos dichos del periodista, calificándolos “errores y mentiras”.

Felicevich en conversación con La Tercera, mismo medio en el que Guarello publicó su columna, dijo que “me jode bastante que se diga que manejamos el fútbol chileno. No me gusta hablar de mí, pero vengo de muy abajo, mi viejo era camionero y mi mamá empezó ayudando con la limpieza en un banco y terminó como gerente veinte años después".

El representante de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel entre otros seleccionados, aseguró además que “estos mitos no sólo me perjudican, sino que también son una falta de respeto para la selección. Si yo pudiera influir en las nóminas de la selección, tenga por seguro que en Brasil estarían Orellana, Enzo Roco, el Chueco Mena, Benja Kuscevic, Felipe Gutiérrez, Matías Fernández, Valdivia y tantos otros que me gustan".