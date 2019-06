Garin y su retorno al pasto: "Ganar de esta forma me da mucha confianza"

Cristian Garin (32°) venció por 6-1 y 6-4 al italiano Salvatore Caruso (122°), en el ATP 250 de s'Hertogenbosch que se desarrolla en Holanda. El chileno destacó lo importante que es partir con un triunfo. "Primera vez que juego un partido que no es Wimbledon en pasto, así que ganar de esta forma me da mucha confianza", a Radio Cooperativa.

Además hizo una evaluación positiva de su desempeño. "Jugué muy bien, el primer set fue muy cómodo. No me esperaba jugar así después de un año. La preparación en parte de tenis no pudo ser lo mejor, porque estuvo lloviendo, no habían canchas disponibles. Así que por eso, no esperaba jugar así", señaló el tenista.

Aunque confesó que en un momento del partido se desconcentró, pero pudo recuperarse a tiempo. "En el segundo set tuve un bajón chico, pero lo supe llevar bien. Estoy feliz de tener otro partido más en pasto, y mañana tengo otro más con Nico (Jarry) en dobles", contó.

Por último, Garin se refirió al cambio que implica pasar de jugar torneos de arcilla a pasto.

"Es difícil el cambio, por la forma de jugar. En pasto hay que ser más agresivo. Los puntos no son tan largos, hay que estar más concentrado, en todo. Los puntos importantes, si uno no es agresivo, es difícil quebrar. Me relajo un poco jugando aquí, pero sé lo que tengo que hacer", cerró.