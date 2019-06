Claudio Bravo tras evento en Coyhaique: “Esta vez me tocó perder en los penales”

Claudio Bravo está aprovechando sus vacaciones en Chile y ha estado en distintos eventos públicos. Ahora fue hasta Coyhaique para realizar unas clínicas deportivas con niños. En su cuenta de Instagram publicó un video donde aparece en un arco atajando lanzamientos de los menores, junto a una reflexión. “Esta vez me toco perder en los penales, pero me prepararé muy bien para que no me puedan ganar en la siguiente visita. Los quiero mucho a todos. Nos vemos muy pronto y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir junto a ustedes”, fueron las palabras del ex capitán de Chile.

El arquero quedó fuera de la nómina de la Selección Nacional y la justificación del entrenador Reinaldo Rueda fue que no tuvo minutos en su elenco. Bravo sufrió el corte del tendón de Aquiles, lesión que lo tuvo varios meses fuera de las canchas. Se recuperó completamente casi al final de la temporada y no fue convocado en el Manchester City a los últimos partidos.

Además, Gary Medel reconoció que hay problemas internos con él, que los hablarán “como hombres” cuando les toque estar juntos en la Roja.