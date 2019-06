Otro más: renuncia tercer abogado que defendía a la mujer que acusó de violación a Neymar

Han sido días difíciles para Neymar. El astro del PSG se quedó sin la posibilidad de disputar la Copa América por una lesión, lo que se suma a la demanda de violación que presentó la modelo brasileña, Najila Trindade.

Sin embargo, el caso ha perdido peso luego de que tres abogados que representaban a la joven renunciaran a la demanda. El primero de ellos, aseguró que en un comienzo la mujer “sólo habló de agresión, no de sexo sin consentimiento”.

En el caso del tercer abogado, Danilo Garcia de Andrade, éste fue acusado por la mujer de robar la Tablet, en la cual se supone estaba el resto del video que mostraba la agresión sexual del exSantos.

Ante esto, el abogado aseguró que "la señora Najila me acusa de planear el robo y toda la situación. Dijo que yo podría tener ese dispositivo según el localizador GPS. Yo no necesito comprar ni robar una tablet, tengo mis propios dispositivos electrónicos. Me encantaría tenerlo porque en él estaría el vídeo de siete minutos [de la mujer con Neymar], material que a ahora mismo no tengo. Sería genial poder verlo y yo sería el primero en entregarlo a la policía, ya que si tiene algo relevante reforzaría la condición de víctima de la señora Najila".

Por su parte, Neymar sigue firme con su versión y asegura ser inocente a pesar de que hay un extracto de video en el cual se ve a la mujer reclámandole que la agredió.