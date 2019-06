Copa América: Rueda anunció formación sin Jara y con Alexis en delantera

Una excepción hizo Reinaldo Rueda. Por primera vez dio a conocer con anticipación la formación titular para el partido debut de Chile en la Copa América. El DT fue consultado en la rueda de prensa por un equipo en específico, en el que se incluye a Guillermo Maripán y a Alexis Sánchez y el colombiano la ratificó.

Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez es la oncena a la que dijo sí el entrenador de la Roja.

"Creo que ese es el equipo, no hay ninguna duda, ojalá que en estas 72 horas no haya ningún imponderable y las lesiones no alteren para nada esa decisión", afirmó el DT de la Roja.