Revelan que Sergio Jadue le quedó debiendo dinero a Christiane Endler

Según publicó La Tercera, la capitana de la Selección Chilena femenina, Christiane Endler fue víctima del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue quien aún espera su condena en Estados Unidos por el caso Fifagate.

dijo Endler. Ya que ella no fue la única afectada: Karen Araya, Daniela Pardo, María Francisca Mardones, Nathalie Quezada y Daniela Zamora fueron las otras futbolistas metidas en el problema.

El año 2008, cuando el país realizó el Mundial Sub 20 de la categoría, La ANFP quiso profesionalizar la actividad y les exigió a las futbolistas estar inscritas en algún equipo del fútbol nacional. Ahí es cuando Jadue se acercó, como presidente de La Calera para fichar a las jugadoras nacionales.

Al año siguiente, el expresidente de la ANFP dejó de cancelar parte del dinero que había prometido. "¿Si nos cumplió? El primer año sí. El segundo, no. Nos quedó debiendo plata a todas. Después intentó llegar a un acuerdo: nos citó a una notaría en La Calera y terminó pagando mucho menos de lo que debía. De hecho hasta nos cobró cosas para pagarnos menos", dijo al diario. "Nos descontó plata por transporte, cosas así. Cosas a las que se había comprometido. Súper flaite. Por eso, cuando llegó a la ANFP no lo podíamos creer. Casi que nos lloraba que no tenía cómo pagarnos, que estaba en la quiebra y no sé qué. Y de repente apareció como presidente de la ANFP. Sino pudo manejar bien su propio club, ¿cómo iba a manejar bien una institución como la ANFP?, cerró.