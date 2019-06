Maripán por lesión de Castillo: “No está feliz, no se lo esperaba”

Castillo entrenó de forma diferenciada, por edema que sufrió en el amistoso del martes, situación que lo tiene complicado emocionalmente. “No está feliz, no se lo esperaba. Conozco al Nico hace años, sé todo lo que trabaja, todo lo que se cuida y todo lo que entrena. La lesión era menos grave de lo que se esperaba, por ese lado tiene una luz de esperanza. Sabe que si no puede estar, va a tener que dar un paso al costado, pero yo creo que se va a entrenar bien para estar con nosotros”, dijo Guillermo Maripán en conferencia de prensa.

También se refirió a la dupla que le tocará hacer con Gary Medel, en defensa, en el partido debut de la Roja ante Japón. “Siempre lo veía como un referente cuando yo estaba en los cadetes de Católica, después me tocó compartir con él. Me di cuenta que es una gran persona. Siempre me aconseja, siempre me ayuda. Tengo una muy buena relación con él”, aduló el seleccionado al Pitbull. Luego advirtió que saber desde antes que será titular no es algo que le quite la presión. “A mí sí me dicen una semana antes (que seré titular) no me voy a relajar. Estoy tranquilo, desde ya concentrado para lo que viene”, agregó.

Además, aprovechó de agradecer a Reinaldo Rueda, porque "me ha dado mucha confianza, me ha hecho jugar bastantes minutos y partidos. Yo le he respondido bien, por eso él me incluyó en la línea defensiva que nombró ayer".

También, advirtió que trabajó duro para conseguir el cupo que tiene. "Estoy contento y feliz. Esto ratifica lo que el profe siempre ha dicho, que debe haber mucho orden, comunicación y pierna fuerte para contrarrestar los ataques de los rivales", complementó.

Óscar Opazo, que también estuvo en la conferencia, lo vive desde la otra vereda. Él ya sabe que se quedará en el banco. Pese a eso, se lo toma como un desafío. “En mi caso, me toca estar desde el banco. Tengo asumido que los laterales son el ‘huaso’ (Mauricio isla) y Jean (Beausejour), entonces tengo que meter presión en los entrenamientos y cuando me toque tratar de demostrar que por algo estoy acá”, señaló.

El formado en Universidad Católica luego comentó que están conscientes de que “ahora queda demostrar todo lo que se trabajó todo este tiempo en la Copa América. Estamos muy tranquilos y tenemos mucha confianza en lo que podemos hacer como equipo".

Por último, Maripán se refirió a Japón, el primer rival de Chile en la Copa América. "el primer partido si no es el más importante, es uno de los más importantes. Lamentablemente pasa que los campeones pierden en el torneo siguiente y no queremos que nos pase eso. Vamos a ir desde el primer minuto contra Japón a buscar el triunfo y así quedar más tranquilos".

Lee también: Copa América: Conmebol confirmó al árbitro que dirigirá el duelo entre Chile y Japón