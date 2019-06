Opazo se defiende por desempeño en el ping-pong: “Maripán fue el más malo, no ganó ningún partido”

12:50 Los seleccionados, en sus tiempo libre, disputan un torneo de tenis de mesa que aún no tiene un ganador, pero el lateral albo y el central ya están eliminados.

A través de las redes sociales los jugadores muestran cómo se divierten en la concentración. Después de los trabajos matutinos y las charlas, hay ratos muertos en los que el play, los juegos de carta y el ping-pong toman protagonismo.

Es más, los seleccionados hicieron un torneo que ya tiene eliminados. Ayer Arturo Vidal publicó en su Instagram un video donde se veía a Óscar Opazo pasando ‘punta y codo’ por debajo de la mesa de ping-pong, tras una orden del King: “Pase por ahí, hijo”. Esto porque había el lateral había perdido en los octavos de final. Sin embargo, Opazo quiso limpiar su honra y advirtió que él no fue el peor. “Hicimos un torneo y avanzamos a octavos. El más malo fue él (Guillermo Maripán), no ganó ningún partido. Pero me subieron a mí (a las redes sociales). Él fue el primer eliminado”, advirtió entre risas.

El defensor sólo atinó a responder ese emplazamiento justicándose con que sólo “fue una mala noche, me tocó quedar eliminado con cero punto”.

“Tenemos bastante tiempo libre, en el que podemos compartir. Es un grupo muy unido, por ejemplo se juega un campeonato de ping-pong, como pudieron ver en las redes sociales. Es una selección muy unida y nos damos ese gusta de compartir, sin problemas en estos días de concentración”, cerró Opazo.