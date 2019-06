Nicolás Jarry: "Tengo una gran sensación, fue una victoria muy buena"

En un partido donde el servicio y la concentración terminaron siendo claves en el desenlace, el nieto de Jaime Fillol fue más efectivo y se quedó finalmente con la victoria sobre el primer favorito del torneo con parciales de 6-4, 3-6 y 6-4, en dos horas de juego.

Tras firmar un nuevo triunfo sobre un ‘top-ten’, la segunda raqueta nacional declaró en diálogo con Cooperativa que "tengo una gran sensación, fue una victoria muy buena. Stefanos es uno de los mejores jugadores del año y le ha ganado a grandes tenistas".

"Hice un buen partido, me sentí muy bien, traté de entrar lo más firme posible en esta superficie, en la que aún me estoy adaptando, pero me sentí muy cómodo. Pude sacar muy bien y esa fue la clave de hoy, junto con mantenerme bien mentalmente, porque en pasto cualquier cosa puede pasar", agregó.

Jarry también apuntó a la tensión existente durante un parejo tercer set, donde un quiebre recién en el décimo game le permitió abrochar el triunfo sobre el reciente octavofinalista de Roland Garros.

"Al final me sentí un poco más nervioso y me apreté, pero es normal a la hora de cerrar un partido", sentenció.

En los cuartos de final del certamen holandés, el santiaguino de 23 años se medirá este viernes con el ganador del partido entre el kazajo Mikhail Kukushkin (47°) y el francés Richard Gasquet (42°), octavo cabeza de serie.