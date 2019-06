Yanara Aedo: "Estados Unidos no nos asusta"

Yanara Aedo, delantera de la selección chilena femenina, adelantó lo que será este domingo el duro cruce con Estados Unidos, por la segunda jornada del Grupo F de la Copa del Mundo de Francia, afirmando que el vigente campeón mundial “no nos asusta”.

En el estreno en el Mundial, el combinado nacional cayó con dos tantos sobre el final por 2-0 ate Suecia, en Rennes, mientras que las estadounidenses mostraron su cartel de favoritas al título con una histórica goleada de 13-0 sobre Tailandia.

Consultada por el cruce con las norteamericanas, la atacante del Valencia español declaró a Cooperativa que "no nos asusta. Es raro que en un Mundial se dé un 13-0, pudimos ver casi todo el segundo tiempo y hubo goles evitables, pero mucho de lo que pensamos hacer contra ellas no varía. Eran goles, goles y goles, veíamos al rival que nunca se cerró y fue a buscarlo, pero no fue muy choqueante el 13-0".

Continuando con el análisis del seleccionado número uno en el ranking FIFA, la ex Colo Colo señaló que "jugamos dos veces contra ellas y salimos a buscarlo. Jugar con Estados Unidos es intentar que no te entren, sabemos que cuando no pueden convertir un gol en los primeros minutos se desesperan, estamos mirando muchos videos y preparándonos bien".

Respecto a los objetivos en la máxima cita del balompié, la oriunda de Temuco indicó que "es pasar de ronda. Sabemos que perdimos puntos en un partido muy importante, pero nuestro objetivo es pasar de ronda, sabemos que haciendo tres o cuatro puntos hay muchísimas posibilidades y nuestro objetivo no ha cambiado; sea como sea, lo vamos a pelear hasta que no tengamos chances, pero nuestro objetivo no ha cambiado".

En cuanto al revuelo que generó la inclinación política de la capitana Christiane Endler, quien manifestó ser cercana a la centroderecha, la delantera dijo que "Tiane no lo comenta directamente, pero lo vi en Twitter y mi primera reacción fue reírme, dije que ahora les interesa, estando en un Mundial, después de todo lo que ha trabajado Tiane y conseguido también acá, acaba de ser la mejor portera de Francia, está destacando mucho".