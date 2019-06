Chilavert se sumó a los elogios a Tiane Endler: "eres la mejor y lo has ganado todo"

La arquera y capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, deslumbró al mundo con su actuación ante las actuales campeonas del mundo, EE.UU.

Pese a que la Roja perdió por 3-0, Endler fue elegida la figura del partido y su sólida actuación evitó que el marcador fuera más abultado.

Endler recibió elogios de las estadounidenses y de diversos jugadores y jugadoras activos y en retiro.

Uno de ellos fue el histórico portero paraguayo y capitán de su selección, José Luis Chilavert, quien respondió a una entrevista que Endler dio a As.com, donde recordó que alguna vez fue alentada a patear tiros libres.

"En su momento en la Sub 17 tenía un entrenador que me alentaba y me dejaba practicar tiros libres. Tuve un tiempo que me las daba de Chilavert".

En su mensaje, Chilavert escribió "querida Tiane Endler eres la mejor y tu lo has ganado todo".