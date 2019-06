Christiane Endler: “Tenemos las condiciones y capacidades para ganarle a Tailandia”

La arquera y capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, adelantó este miércoles lo que será el compromiso clave de mañana ante Tailandia, por la tercera y última jornada del Grupo F del Mundial de Francia, esperando en primer lugar ganar y luego con una diferencia que le permita a la ‘Roja’ pasar a la fase final.

De cara al cruce en Rennes, la elogiada guardameta nacional declaró en un punto de prensa que “ojalá que se den los resultados y si no también dependemos de nosotras, por lograr una diferencia de goles más amplia. Pero al final tenemos que depender de nosotras y poder lograr, primero ganar el partido, y luego una amplia diferencia de gol”.

“Nosotras y ellas (las tailandesas) vamos a ir por el triunfo. Estamos tranquilas en que podemos hacer un gran partido, ya que tenemos las condiciones y la capacidad para ganarle a Tailandia y esperar que tengamos un buen día y podamos lograrlo”, agregó.

La portera del PSG aseguró además que pasar de fase en la primera participación mundialista de Chile “sería buenísimo. Nosotras siempre nos planteamos como objetivo el pasar de pase y por eso estamos trabajando. El hecho de no pasar quizás y ganar nuestro primer partido en un Mundial también sería histórico y también vamos a trabajar por eso. Quizás al final no tengamos muchas chances de pasar, pero vamos a ganar el partido sí o sí. Vamos por buen camino y esto es recién el inicio”.

Ante la sequía goleadora y de llegadas que ha presentado la ‘Roja’ en los primeros dos partidos, frente a Suecia y Estados Unidos, Endler indicó que “creo que no es un tema de delantera, es un tema de juego, de mediocampo. No hemos tenido llegadas en sí muy claras al arco rival, pero no es un problema de delantera. Tenemos que mejorar el tema ofensivo, tener más la pelota, construir desde atrás y llegar de mejor forma más adelante”.

Respecto a los elogios de la guardameta Hope Solo, campeona del mundo con EE.UU. en 2015 y medallista olímpica de oro en 2008, la arquera nacional señaló que “siempre es bueno y es lindo que te reconozcan y más una jugadora que sabe el esfuerzo que hay detrás de la portería, que no es muy valorado. Trabajamos muchos detalles, mucho esfuerzo físico que a veces no se valora y que lo haga ella, que fue una de las mejores a nivel mundial, es un honor y una alegría. Así que contenta”.

Para finalizar, Endler comentó el record de la experimentada delantera brasileña Marta, como la jugadora que más goles ha marcado en un Mundial. “Ella es una jugadora extraordinaria, ha tenido un nivel por sobre lo regular, era impresionante la diferencia que marcaba. Hoy sigue siendo una gran jugadora, pero no marca tanta diferencia como antes por el surgimiento de nuevas jugadoras”.