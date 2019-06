Enfermera admitió haber cambiado a más de cinco mil recién nacidos sólo “por diversión”

Una escalofriante situación se vivió en el University Teaching Hospital en Lusaka, Zambia. Entre los años 1983 y 1995, periodo en el cual, Elizabeth Mwewa, trabajó en el centro médico, se cambiaron en dicho establecimiento a más de 5 mil recién nacidos.

La mujer mencionada admitió haber incurrido en estos actos durante ese periodo y si bien mostró muestras de arrepentimiento admitió que en ese momento lo hizo “sólo por diversión”.

"Tengo cáncer terminal y sé que moriré pronto. Deseo confesar mis pecados a Dios y a todos los afectados, especialmente a los que dieron a luz a la UTH durante mi servicio. Encontré a Dios. Estoy naciendo de nuevo ahora. No tengo nada que ocultar. Durante los 12 años que trabajé en la sala de maternidad de la UTH, cambié alrededor de 5 mil bebés".

La confesión no terminó ahí, la mujer agregó: “mire bien a sus hermanos. Si, por ejemplo, todo el mundo es blanco y usted es moreno... usted es ese niño y lo lamento mucho (…) Es ahora que me di cuenta de que era solo un demonio quien me estaba usando. Traje a muchas madres para amamantar a niños que no son biológicamente suyos", cerró.