Luis Enrique renuncia a la selección española por problemas personales

10:45 El DT no había podido estar presente en los últimos partidos y hoy tomó la decisión. Robert Moreno, su ayudante, tomará el cargo de cara a la Eurocopa de 2020.

No va más. Tras sólo once meses en el cargo, Luis Enrique se vio en la obligación de renunciar como entrenador de la selección española. El exBarcelona presentaba problemas personales de índole familiar, lo que no le permitía estar enfocado totalmente en sus labores de seleccionador.

"Tengo que dar las gracias a Luis Enrique. Le hemos dicho que siempre va a tener las puertas de la Federación abiertas" comentó el presidente de la Federación, Luis Rubiales, quien además le dio todo su apoyo para el puesto al ayudante de Enrique, Robert Moreno.

“La decisión de la Federación es confiar en Robert Moreno como seleccionador y lo va a seguir siendo con los mismos tiempos que tenía. Ellos van a ser los encargados de llevarnos hasta la Eurocopa [2020]. Va a afrontar el reto con profesionalidad y con una tremenda preparación. Estamos convencidos de que es la mejor opción para ocupar el banquillo de la selección", añadió.

Por su parte el nuevo seleccionador también tuvo palabras para este nuevo proceso que comienza. "Gracias por la confianza. Es un día agridulce. Siempre pensaba en ser primer entrenador pero no esperaba que fuera de esta manera. Estamos muy responsabilizados. Es muy difícil para mí tener que afrontar algo que sería muy bonito con estas circunstancias. Vamos a tratar de dejar el trabajo que empezó Luis en lo más alto", sostuvo.