Bolillo Gómez se enoja por cuestionamientos luego de caer con Uruguay

Tras caer 4-0 en su debut ante Uruguay, Ecuador tiene la obligación de hacer un buen partido frente a Chile. Pese a esto, el DT del “Tri”, Hernán Gómez le saca presión a su selección, por no ser tan experimentada como el resto.

"Llevo cuarenta y pico entrenamientos acá, soy nuevo(…) ¿Cuánto tiempo lleva Colombia? ¿Cuánto lleva Chile? ¿Y los uruguayos? ¿los japoneses? Ecuador ha competido en tres Mundiales, ustedes deben bajar de la nube y no informar mal a la gente", comentó a los periodistas en conferencia de prensa ante los cuestionamientos por el rendimiento en el debut.

El siguiente desafío de Ecuador es la “Roja”. Pensando en ese partido, “Bolillo” se quita presión. “Chile es el rico porque ha ganado títulos, nosotros somos los pobres. Cuando uno es pobre no va a enfrentarlo en su casa. Ecuador tiene la manera de ser más prudente y tener sus oportunidades”, indicó.

Finalmente por los cuestionamientos que se le han hecho luego del 0-4 del debut, Gómez se mostró molesto. “A mí no me trajeron aquí diciéndome: ‘si le va mal en la Copa América se tiene que ir’, porque si a me dicen eso no vengo. Tengo contrato por las eliminatorias al Mundial. Aunque hubiéramos ganado ante Uruguay, también nos destrozan, porque hay gente que trabaja para eso”, dijo antes de retirarse molesto de la conferencia.