Brayan Cortés: "Ecuador es un equipo fuerte, con jugadores potentes"

12:40 Brayan Cortés, arquero de la selección chilena, calificó este miércoles a Ecuador como “un equipo fuerte” en la antesala al cruce frente a los pupilos de Hernán ‘Bolillo’ Gómez por el Grupo C de la Copa América de Brasil.

El golero de Colo Colo no se confía de la goleada sufrida por el ‘Tri’ a manos de Uruguay (4-0) en su primer duelo en el certamen continental al señalar que “sabemos que Ecuador es un equipo fuerte, con jugadores potentes, pero nosotros estamos tranquilos, sabemos que podemos ganar este partido y con la convicción de ir paso a paso".

En el plano personal y específicamente su paso por la ‘Roja’ en este evento continental, el oriundo de Iquique indicó que “estoy ganando experiencia y Gabriel Arias es un arquero que ha estado aconsejándome. Los líderes de este equipo marcan muchas diferencias y te ayudan a cada instante. Los referentes están siempre animándote y esa energía que trasmiten para los más jóvenes es súper importante”.

“Vengo a sumar experiencia, a disfrutar y también a luchar. Siempre pienso que se puede hacer algo más. Arias lo está haciendo muy bien, todos sabemos lo que juega", agregó.

Consultado si la ‘Roja’ es favorita tras la maciza presentación ante Japón, el ex Deportes Iquique solo se limitó a decir que "el grupo está tranquilo, es muy importante partir ganando, el grupo está unido y fuerte".

Cortés también se refirió en la rueda de prensa en Salvador de Bahía al estado físico de Arturo Vidal, a las ofertas que han llegado por su compañero en el ‘Cacique’ Esteban Pavez y sobre el video de Stefan Kramer sobre la “reconciliación” en el plantel nacional.

Sobre el ‘Rey Arturo’ indicó que “ha estado bien, se ha cuidado un poco, pero sabemos lo que juega y que entregará todo en la cancha, mientras que de Pavez apuntó que “está tranquilo, aprovechando la selección”.

Por último, sobre la parodia de la reconciliación aún no concretada entre Claudio Bravo, Marcelo Díaz, Gary Medel y Vidal, Cortés declaró que “yo vi el video de Kramer y me reí un poco, pero no lo hemos conversado con el grupo”.