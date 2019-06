Messi admite que pasan por un momento complicado pero está convencido de que avanzarán a cuartos

En Argentina están preocupados. A falta de un partido para que termine la fase de Grupos se encuentran con un punto al igual que Qatar, con quienes tendrán que disputar un cupo en los cuartos de final, y en el juego han mostrado más dudas que certezas.

Lionel Messi es consciente es esto y aseguró que “sería una locura no pasar. Lo vamos a hacer. Estamos pasando un momento complicado, pero estamos mentalizados en poder ganar”.

De todas formas, el astro del Barcelona sabe que el actual equipo argentino está en pleno ejercicio de renovación y asegura además que ya no hay partidos fáciles. “Sabíamos que iba a ser difícil, buscando el equipo y funcionamiento. Y no hay tiempo. No es fácil jugar la Copa América. Está todo muy igualado. Cada vez son más parejos los partidos”, sostuvo.

Argentina se juega ante Catar su paso a cuartos de final. En caso de ganar, los trasandinos harían cuatro puntos y en el peor de los casos optarían a puesto de mejor tercero.

Finalmente Messi admitió que el camarín está algo golpeado, pues esperaban ganar ante Paraguay, pero de todas formas tendrán una última chance. “El vestuario está dolido por la situación, era clave ganar para estar tranquilos. Pero lo veo convencido de ir a ganar contra Catar. No pudimos ganar el partido para poder despegar. Pero intentaremos hacerlo el domingo para clasificar”, cerró.