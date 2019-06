Chile sale a buscar la clasificación con dudas por lesión

Luego del 4-0 a Japón, Chile sintió el rigor físico de la exigencia que significó ese encuentro. Del partido salió lesionado Arturo Vidal, quien es la principal duda para enfrentar a las 19:00 de hoy a Ecuador por la segunda fecha del Grupo C.

Sin embargo, a la duda que genera el estado físico de Vidal para enfrentar al “Tri”, se suman a esto Gabriel Arias y José Pedro Fuenzalida, quienes tampoco han podido entrenar con normalidad y se evaluará hasta último minuto si podrán formar parte de la oncena titular.

De no ser así, Brayan Cortés asoma como el posible reemplazante del meta de Racing, en caso que este no pueda ser de la partida. Por su parte, para el puesto del “Chapa”, de no estar Rueda podría variar la formación y hacer entrar a Pedro Pablo Hernández en su lugar, cambiando el esquema a un 4-4-2, o bien reemplazarlo por el lateral de Colo Colo, Óscar Opazo.

Finalmente en caso que el “King” no se recupere, podría entrar Nicolás Castillo, moviendo a Eduardo Vargas a la banda derecha, dejando al “Tucu” en el mediocampo.

Por su parte, Ecuador tiene la obligación de sumar si es que quiere seguir en carrera. Desde la dirección técnica de la esa selección, “Bolillo” Gómez ha reiterado que Chile es favorito para el partido, y que Ecuador es un equipo en rodaje que piensa en las clasificatorias a Catar 2022.

De ganar, Chile se consolidará en el primer puesto tras el empate de Uruguay ante los nipones y definiría con los “Charrúas” el primer lugar del grupo.

Posible formación de Chile: Arias (Cortés), Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Pulgar, Aránguiz, Vidal (Hernández); Fuenzalida (Opazo), Vargar y Sánchez.

Por su parte Ecuador iría con: Alexander Domínguez; los defensores Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Gabriel Achillier, Beder Caicedo; Antonio Valencia, Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Ayrton Preciado; y los atacantes Ángel Mena y Enner Valencia.