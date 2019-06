Gary Medel pidió a hinchas no hacer ruido en la noche: “Vayan a tomar nomás”

Hoy la Selección Nacional se enfrenta a Ecuador y los hinchas llegaron anoche hasta el hotel donde concentra la Roja para darles su apoyo. Gary Medel salió a firmar camisetas y aprovechó de conversar con los fanáticos.

“Dejen dormir hoy en la noche, ¿ya? Tenemos que descansar”, dice a viva voz el Pitbull. La gente parecía no oírlo y le preguntaban por el estado de Arturo Vidal. Así que el capitán enfatizó: “¿Me escucharon, o no? No griten porque tenemos que descansar”.

En ese momento uno de los hinchas adviertió: “Vamos a ir a tomar”. La frase le sacó carcajadas a Gary y apoyó la idea. “Váyanse a tomar nomás”. Los fanáticos se motivaron y aprovecharon de invitarlo. “No puedo, tengo que estar bien para mañana”, dijo.





El registro, compartido en el Twitter de T13.