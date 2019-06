Papá de Edu Vargas le pone fichas a su hijo: “No descarten que va a ser el goleador de la Copa América”

El papá de Eduardo Vargas, que lleva el mismo nombre, puso toda la confianza en los pies de su hijo y advirtió que nuevamente podría llevarse un trofeo de zapato de fútbol para la casa. Ya tiene dos, uno de la Copa América que se jugó en Chile y otro de la Copa Amércia Bicentenario. "Está todo bien, Eduardo está prendido, está tranquilo y haciendo lo que él sabe: jugar a la pelota y hacer goles. No descarten que va a ser el goleador de la Copa América y en la final nos vamos con Brasil", dijo a Radio Cooperativa.

Vargas papá también se refirió a lo complejo que fue para el delantero no ser citado durante 14 meses. "Nosotros siempre hemos apoyado a Eduardo, pero si no estaba en la selección eso ya era cosa del técnico, uno no puede meterse en nada, pero siempre estuvimos ahí con él", comentó.

Por último, se refirió al partido de esta tarde y afirmó que Chile ganará y uno de los goles los anotará Edu. "Victoria por 3-1", lanzó.

Chile juega a las 19:00 con Ecuador, por la segunda fecha de la Copa América.