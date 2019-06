Alexis dijo que jugó con dolor el segundo tiempo y que cree tener un esguince de tobillo

El delantero y goleador histórico de la selección chilena, quien hoy marcó el 2-1 del triunfo ante Ecuador, dijo que sintió molestias físicas en el segundo tiempo, luego de sentir dolor en un tobillo durante la primera fracción del partido.

Sánchez dijo creer que tiene un posible esguince de tobillo. "Me volví a complicar me vendé (...) espero que no sea tan grave, me vendaron y jugué con un poquito de dolor, pero bueno, salió el gol", indicó.

Sobre el triunfo ante Ecuador, que clasificó a Chile a los cuartos de final del torneo continental, Sánchez indicó que se siente "contento por el equipo y esto sigue. Fue un partido muy duro hoy, habrá que correr el siguiente y seguir aprendiendo de los errores".